2024-03-13 22:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طرح مسلسل “الحشاشين” بطولة الممثل المصري كريم عبد العزيز، نبذة عن “الشدة المستنصرية” في مصر. وأثارت القصة المأساوية تعجب العديد من المواطنين بشأن ما عاناه الشعب المصري لمدة 7 سنوات متواصلة من عدم وجود طعام وشراب. وذكر موقع “القاهرة 24” المصري أنه وخلال “الشدة المستنصرية” تم اللجوء حينها إلى تناول لحوم البشر والكلاب […]

ظهرت المقالة أكل لحوم البشر وانقطاع المياه 7 سنوات.. ما هي “الشدة المستنصرية” في مصر؟ أولاً على ايرث نيوز.