2024-03-13 22:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الى الوقف الفوري والمستدام للعدوان الصهيوني على الاراضي الفلسطينية ومنع الابادة الجماعية وفتح الممرات الانسانية لتسهيل وصول الامدادات والخدمات لجميع الفلسطينيين.واكد الاسدي “في بيان العراق نيابة عن مجموعة الدول العربية بشأن تقرير منظمة العمل الدولية المتعلق بالازمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة يوم الاربعاء الموافق 13-3-2024، ضرورة الطلب من […]

ظهرت المقالة وزير العمل يلقي بيان العراق عن المجموعة العربية ويدعو إلى وقف العدوان الصهيوني على فلسطين أولاً على ايرث نيوز.