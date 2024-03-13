المالكي للسيد الحكيم: المرحلة الراهنة تتطلب تنشيط العمل الرقابي

2024-03-13 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي، أن المرحلة الراهنة تتطلب تنشيط العمل الرقابي.وذكر بيان لكتلة دولة القانون في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي وعدد من نواب دولة القانون استقبل مساء اليوم زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية ودور الاحزاب والكتل في تعزيز الاستقرار في البلاد".واشار المالكي، بحسب البيان، الى أن المرحلة الراهنة تتطلب تنشيط العمل الرقابي وتوفير بيئة مناسبة تعزز الاستقرار الحكومي".بدوره استعرض السيد الحكيم، عدداً من الملفات المهمة وضرورة تعزيز العمل الرقابي والاسراع بسن القوانين التي تهم المواطن العراقي.