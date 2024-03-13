2024-03-13 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، صدور (79) حكم إعدام بحق تجار مخدرات خلال العام 2023.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه تم "صدور (79) حكم إعدام بحق تجار مخدرات خلال العام 2023 والثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري".