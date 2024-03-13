التربية تطلق "أكبر مشروع استراتيجي" للدفع الإلكتروني الطلابي

2024-03-13 23:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، (13 آذار 2024)، انها أطلقت وفريق التواصل الحكومي ما وصفته "أكبر مشروع استراتيجي" للدفع الإلكتروني الطلابي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي.

وقالت التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بغية تطبيق الواقع الاستراتيجي المستدام الرامي الى تحويل التعاملات النقدية الورقية الى إلكترونية وتوعية الطلبة على طرق الدفع الإلكتروني الحديث وعملا بمبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلقت وزارة التربية وفريق التواصل الإلكتروني الحكومي أكبر مشروع طلابي رقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي بحضور وكيل الوزارة للشؤون العلمية مهدي العوادي ورئيس الفريق عمار منعم السوداني ورئيس لجنة مدرستي أجمل عدنان العربي ومدير عام تربية الرصافة الثانية حسن الكعبي".

وأوضح البيان، ان "نقطة انبثاق البرنامج بدأت اليوم من قلب العاصمة بغداد في ثانوية العقيدة للبنات التابعة الى تربية الرصافة الثانية وسط استحسان الطلبة والإدارة المدرسية بهذا الانجاز الرقمي الهادف الى اختزال الوقت والجهد وضمان نزاهة العمل".

وأكد، ان "المشروع سيُعمم مستقبلا على مدارس العراق والمؤسسات التربوية والعلمية بعد الإتفاق مع عدة شركات معتمدة ومختصة بالدفع الالكتروني لدى البنك المركزي العراقي".