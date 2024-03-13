2024-03-13 23:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تراهن مديرية المرور العامة في العراق، على انخفاض نسبة الحوادث المرورية مع بدء تطبيق الغرامات المرورية على اساس رادارات السرعة والكاميرات الذكية على الطرق السريعة.

وقال المقدم حيدر شاكر من اعلام مديرية المرور العامة اليوم الأربعاء (13 آذار 2024) في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اغلب الحوادث المرورية تحدث في الطرق السريعة، لكن تفعيل الكاميرات الذكية ورادار السرعة على تلك الطرق، سوف يؤدي الى انخفاض ملحوظ في الحوادث المرورية خاصة بالطرق السريعة".

وبين أنه "ستكون هناك نسب معلنة لهذا الانخفاض بعد بدء تطبيق العمل بهذه الكاميرات والرادارات".

وحددت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة المقبل، موعدا لبدء فرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة في عموم العراق.

وقالت مديرية المرور في بيان إنه “تقرر المباشرة برصد المخالفات المرورية المنصوص عليها في قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وفرض الغرامات المرورية عليها اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2024/3/15 عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة المثبتة على الطرق الدولية السريعة. ودعت مديرية المرور العامة، السائقين إلى الإسراع بالتسجيل في منصة اور الإلكترونية ليتسنى لها ارسال المخالفات المرورية عبر رسائل نصية إلى المخالفين لضمان عدم مضاعفة الغرامة".