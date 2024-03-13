الداخلية تعلن القبض على تجار مخدرات دوليين يعملون لصالح داعش

2024-03-13 23:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (13 آذار 2024)، عن إلقاء القبض على تجار مخدرات دوليين.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الاعلام الأمني، العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على (3) تجار مخدرات دوليين".

وأضاف ميري ان المتهمين "يعملون بتجارة المخدرات لصالح عصابات داعش الإرهابية بين سوريا والعراق ولبنان".



