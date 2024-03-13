2024-03-13 23:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بـ3 تجار مخدرات دوليين يعملون لصالح “داعش” بين سوريا والعراق ولبنان. وذكرت الناطق باسم الوزارة مقداد ميري في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على (3) تجار مخدرات دوليين يعملون بتجارة المخدرات لصالح عصابات داعش الإرهابية بين سوريا والعراق ولبنان”

ظهرت المقالة الداخلية: الإطاحة بتجار مخدرات دوليين يمولون “داعش” أولاً على ايرث نيوز.