2024-03-13 23:54:12 - المصدر: منصة إيشان

ما إن دخل العراقيون في سنة 2024، حتى صارت أعين السياسيين تتجه إلى 2025، التي ستشهد انتخابات برلمانية لم يتأكدوا بعد من مشاركة الصدريين فيها، أو مقاطعتها كما حصل مع انتخابات مجالس المحافظات 2023. لا يشكّل موعد الانتخابات موضوعاً مهماً، لكن محاولة نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، التقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، […]

ظهرت المقالة “إيشان” تمسك خيط التقارب بين الصدر والمالكي.. هل تنتهي سنون “العداء”؟ أولاً على Eishan.