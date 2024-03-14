المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث السياقات الوطنية لنقل المواد الخطرة في العراق

2024-03-14 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث المجلس الوزاري للأمن الوطني، السياقات الوطنية لنقل المواد الخطرة في العراق، و الإدارة الخاصة بالحدود بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.وقال الناطق باسم القائد العام اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات بشأنها".وأضاف: "ناقش المجتمعون السياقات الوطنية لنقل المواد الخطرة في العراق، إذ تم تشكيل فريق عمل يضم جميع الجهات المختصة، على الصعيدين الأمني والفني بهذا الصدد، كونه يندرج ضمن استراتيجية الأمن الوطني"، لافتا الى أن "الاجتماع شهد بحث الإدارة الخاصة بالحدود بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وتم إصدار التوجيهات الخاصة بها".وتابع: "وفي محور آخر، ناقش المجلس طلب وزارة العدل تأمين أجهزة سونار لكشف المعادن والمتفجرات، وفق مواصفات معتمدة لدى وزارة الداخلية، إذ جرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بهذا الشأن".