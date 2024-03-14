"تعسف وتشدد غير مبرر" من قبل نقابة المحاسبين ومناشدة للسوداني بالتدخل

2024-03-14 00:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناشد عدد من أصحاب الشركات والمحاسبين، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للتدخل وانهاء "التعسف والتشدد غير المبرر" لنقابة المحاسبين والمدققين ومجلس الخدمة ومسجل الشركات.

وقالوا عبر "بغداد اليوم"، إن "آلاف الشركات والمحاسبين القانونيين تتكدس معاملاتهم، بسبب إجراءات تعسفية وتقليص الدوام والتشدد غير المبرر من قبل مجلس الخدمة ونقابة المحاسبين ومسجل الشركات".

وأضافوا أن "ذلك ترك ضررا على المال العام ورفع من خسائر الشركات والمكاتب ذات العلاقة وتقليص تنمية القطاع الخاص وهي جزء من محاربة هذا القطاع".

وناشد عدد من أصحاب الشركات والمحاسبين، "السوداني بالتدخل لانهاء ذلك ووضع حد للنقابة والمجلس".

يشار الى أن نقابة المحاسبين والمدققين ومجلس الخدمة ومسجل الشركات، قلصوا ساعات الدوام الرسمي لساعتين خلال شهر رمضان، رغم وجود عدد كبير من المشاكل والمعاملات المعلقة.