النائب نهال الشمري تعلن انضمامها الى تحالف العزم

2024-03-14 00:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت النائب نهال الشمري، مساء اليوم الأربعاء، (13 آذار 2024) عن انضمامها لتحالف العزم.

وقالت الشمري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ايمانًا منا بالبرنامج الذي يعمل عليه تحالف العزم وحرصًا منا على السعي نحو الافضل، أُعلن انضمامي الى تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي".

وأضافت "نثق بقدرتنا في تحالف العزم على تقديم حلول فعّالة للتحديات الراهنة التي تواجه مجتمعنا، سواء في المجال الاقتصادي او الاجتماعي أو السياسي".

وشددت الشمري بالقول "اننا ملتزمون بالعمل معًا في سبيل تحقيق التغيير الإيجابي والبناء الجديد".



