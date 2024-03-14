المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش السياقات لنقل المواد الخطرة في العراق

2024-03-14 00:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء (13 آذار 2024)، السياقات لنقل المواد الخطرة في العراق.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس مساء الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات بشأنها".

وناقش المجتمعون وفقاً للبيان "السياقات الوطنية لنقل المواد الخطرة في العراق، إذ تم تشكيل فريق عمل يضم جميع الجهات المختصة، على الصعيدين الأمني والفني بهذا الصدد، كونه يندرج ضمن استراتيجية الأمن الوطني".

وشهد الاجتماع، بحسب البيان، "بحث الإدارة الخاصة بالحدود بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وتم إصدار التوجيهات الخاصة بها".

وفي محور آخر، ناقش المجلس الوزاري "طلب وزارة العدل تأمين أجهزة سونار لكشف المعادن والمتفجرات، وفق مواصفات معتمدة لدى وزارة الداخلية، إذ جرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بهذا الشأن".