الزوراء يهزم فريق كربلاء بركلات الترجيح ويبلغ ربع نهائي الكأس
2024-03-14 00:42:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تغلب الزوراء على كربلاء بركلات الترجيح في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب الزوراء ضمن الدور الـ 16 من بطولة كأس العراق.
وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي (1-1)، وبهذه النتيجة تأهل فريق الزوراء إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس العراق.
تغلب الزوراء على كربلاء بركلات الترجيح في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب الزوراء ضمن الدور الـ 16 من بطولة كأس العراق.
وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي (1-1)، وبهذه النتيجة تأهل فريق الزوراء إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس العراق.