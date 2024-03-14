الزوراء يهزم فريق كربلاء بركلات الترجيح ويبلغ ربع نهائي الكأس

2024-03-14 00:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب الزوراء على كربلاء بركلات الترجيح في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب الزوراء ضمن الدور الـ 16 من بطولة كأس العراق.وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي (1-1)، وبهذه النتيجة تأهل فريق الزوراء إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس العراق.