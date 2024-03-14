2024-03-14 00:42:11 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح



أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، زيارة إلى مقر وزارة الكهرباء ببغداد؛ لمتابعة سير العمل في مشاريع الوزارة واستعداداتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل.

وأفاد بيان لمكتبه الإعلامي، بأن رئيس الوزراء اطلع على الخطط والبرامج الموضوعة، وما يجري تنفيذه من خطط في الصيانة والتوسعة من قبل شركتي "جي إي" و"سيمنس" العالميتين.

وترأس السوداني اجتماعاً ضمّ الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين في الوزارة، جرى خلاله استعراض مجمل إجراءات الوزارة والبيانات والأرقام الخاصة بالجباية، والأحمال المستقبلية المتوقعة، والخطوات المتخذة لمواجهة زيادة وعوارض الحمل واختناقات الشبكة الكهربائية الوطنية.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية جعل تجهيز الطاقة الكهربائية وتوفيرها أولوية خدمية ومعياراً لتقييم أداء العاملين في وزارة الكهرباء، كما جدد سابق توجيهاته في ضرورة تحري سلامة الإجراءات الخاصة بالعقود واعتماد الشركات الرصينة، بما يلبي طموح المواطنين في تلقي خدمة متواصلة وتجهيز مستمر للطاقة الكهربائية.

وتابع إجراءات الوزارة في ما يتعلق بمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمضي في تنفيذ العقود الخاصة بتوسعة وتطوير هذا القطاع.





