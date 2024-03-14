رئيس الجمهورية يدعو لتعزيز مبادئ التسامح والتآخي

2024-03-14 00:42:11 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح



شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الأربعاء، على أهمية دور علماء الدين في التوعية واستلهام معاني التسامح خلال شهر رمضان بين مكونات المجتمع العراقي.

وذكر بيان رئاسي، أن "رئيس الجمهورية، استقبل رئيس ديوان الوقف السني الدكتور مشعان الخزرجي".

وأشار رئيس الجمهورية، بحسب البيان، إلى "أهمية دور علماء الدين وخطباء المساجد في التوعية ورص الصفوف والتوحد بين أبناء المجتمع، بما يرسخ الاستقرار في البلاد".

وشدد على "ضرورة استلهام معاني التسامح والتآخي والوئام في هذا الشهر الفضيل والعمل من أجل ترسيخ التعايش وتعزيز الأواصر".

بدوره، أشاد رئيس ديوان الوقف السني، بـ"دور رئيس الجمهورية، في تعزيز الوحدة الوطنية"، مستعرضا "النشاطات التي يقوم بها الوقف في مجال تعزيز حالة الوئام والسلام والأمن في البلاد".

في غضون ذلك، دعا رئيس الجمهورية، إلى ضرورة توفير الخدمات للمعتمرين وحجاج بيت الله.

وذكر بيان آخر، أن "رئيس الجمهورية، استقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع تفويج المعتمرين العراقيين إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان ومراعاة خصوصية هذا الشهر المبارك".

وأشاد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، "بعمل الهيئة، مشيرا إلى "أهمية مواصلة العمل لتوفير الخدمات للمعتمرين ".

من جانبه، استعرض المسعودي " سير عمل الهيئة والخدمات المقدمة إلى المعتمرين العراقيين والخطط المرسومة لمواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ".





