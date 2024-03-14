البرلمان ينتظر قانون «مجلس الوزراء»

2024-03-14 00:42:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: شيماء رشيد



أوضحت اللجنة القانونيَّة أنَّ قانون مجلس الوزراء من القوانين المهمة التي تنظم عمل الحكومة وستكون له أولوية داخل اللجنة في حال وروده من مجلس الوزراء. وقال عضو مجلس النواب سجاد سالم، في حديث لـ»الصباح»: إنَّ قانون مجلس الوزراء لم يصل إلى مجلس النواب من قبل الحكومة الحالية إلى الآن برغم أنه في الدورة النيابية السابقة أرسلت الحكومة السابقة مشروع القانون إلى مجلس النواب وسُحب وفي الدورة النيابية الحالية لم ترسله الحكومة إلى الآن.بدوره، بين عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ»الصباح»، أنَّ قانون مجلس الوزراء لم يصل إلى البرلمان بعد وهو قانون يختص بالحكومة ومن المفترض أن يقر في مجلس الوزراء لكي يرد إلى البرلمان، مؤكداً وجود قوانين مهمة يبادر بطلبها المجلس ولكن هذا القانون تنظيمي يخص شأن الحكومة ويجب أن يرد من قبلها لأنه ينظم عمل رئاسة الوزراء، وفي أي وقت يصل إلى البرلمان ستكون له أولوية ويعد من القوانين المهمة المستعجلة التي يجب أن يمضي البرلمان بإقرارها.

تحرير: عذراء جمعة