رئيس الوزراء: استمرار الحوار مع أربيل

2024-03-14 00:42:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



شدَّد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، على أهميَّة استمرار الحوار بين بغداد وأربيل لمعالجة القضايا وفق الدستور.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أنَّ "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، وشهد اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، بما فيها الأوضاع في إقليم كردستان العراق".

وأضاف البيان أنَّ "السوداني جدد تأكيداته على أهمية تكامل العمل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ من أجل دعم البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين الخدمات والإصلاح والنهوض بالواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين في جميع أنحاء العراق".

وتطرق السوداني خلال اللقاء إلى "المواضيع المشتركة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وأهمية استمرار الحوار من أجل معالجتها، وفق ما نصّ عليه الدستور".





