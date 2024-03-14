ضبط 16 كغم مخدرات في 3 محافظات

2024-03-14 00:42:11 - المصدر: جريدة الصباح



بغداد: الصباح



أعلن مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقليَّة اللواء أحمد الزركاني، ضبط 16 كغم من المخدرات في محافظات بابل وديالى وميسان.

وذكر بيان للمديرية أنَّ «مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية أعلن ضبط 16 كغم من المخدرات في محافظات بابل وديالى وميسان”.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بالقبض على هارب من سجن بادوش محكوم بــ30 سنة في بغداد. وقال المصدر: إنَّ «القوات الأمنية وبكمين محكم تمكنت من إلقاء القبض على أحد المحكومين بعد هروبه من السجن في منطقة الشعب بمحافظة بغداد”.

في غضون ذلك، تمكنت وزارة الداخلية من إلقاء القبض على عصابة ترصد عجلات حمل وتسرقها بطرق احتيالية في العاصمة بغداد. وذكر بيان للوزارة أنَّ «مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الشعب لمكافحة الإجرام ألقت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين ترصد عجلات الحمل القادمة من المناطق الشمالية وتسرقها بطرق احتيالية ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد”.

وبين أنَّ «عملية القبض تمت بعد أن استنجد أحد المواطنين بمفارز المديرية بشأن تعرض عجلته لسرقة مبلغ مالي قدره (21) مليون دينار من قبل ثلاثة أشخاص، إذ تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهم”.



