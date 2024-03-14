تشكيل فريق عمل لنقل "المواد الخطرة" في العراق

2024-03-14 00:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شكل المجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء الأربعاء، فريق عمل لنقل المواد الخطرة في العراق، فيما ناقش تأمين أجهزة سونار لكشف المعادن والمتفجرات في البلاد.

جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات بشأنها، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش المجتمعون، السياقات الوطنية لنقل المواد الخطرة في العراق، إذ تم تشكيل فريق عمل يضم جميع الجهات المختصة، على الصعيدين الأمني والفني بهذا الصدد، كونه يندرج ضمن استراتيجية الأمن الوطني.

وشهد اجتماع مجلس الأمن الوطني، وفق البيان، بحث الإدارة الخاصة بالحدود بين العراق والأردن، وتم إصدار التوجيهات الخاصة بها.

وفي محور آخر، ناقش المجلس، طلب وزارة العدل، تأمين أجهزة سونار لكشف المعادن والمتفجرات، وفق مواصفات معتمدة لدى وزارة الداخلية، وجرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.