2024-03-14 00:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، السياقات لنقل المواد الخطرة في العراق. وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “إيرث نيوز”، إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس مساء الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة […]

ظهرت المقالة ناقش عدة ملفات.. السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني أولاً على ايرث نيوز.