نصر الله: حماس تفاوض عن كل فصائل وجبهات المقاومة وتفرض الشروط

2024-03-14 00:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن “حركة حماس تفاوض عن كل فصائل المقاومة بل عن كل جبهات المقاومة وتفاوض ليس من موقع الضعف بل تفرض الشروط”. وأضاف نصرالله أن “كل الفصائل الفلسطينية مجمعة وهنا حماس تفاوض بالنيابة عنهم جميعا وكلهم يريدون وقفا للعدوان”. وصرح نصر الله بأن “موقف المقاومة […]

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