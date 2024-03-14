2024-03-14 00:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تأهل فريق القوة الجوية إلى ربع نهائي كأس العراق بتغلبه على النجف بركلات الترجيح. وتواجه الفريقان على ملعب النجف الأولمبي في إطار مباريات دور الستة عشر من المسابقة. وانتهت الأشواط الأصلية من المباراة بالتعادل السلبي بعدما سيطر الحذر على أداء الفريقين. ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، لتنتهي المواجهة بفوز الصقور بنتيجة 8-7.

ظهرت المقالة القوة الجوية يلتحق بركب المتأهلين لربع نهائي كأس العراق أولاً على ايرث نيوز.