2024-03-14 00:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تأهل فريق الشرطة إلى ربع نهائي كأس العراق بعدما تمكن من الانتصار على مضيفه زاخو بركلات الترجيح. وأقيمت المباراة اليوم الأربعاء على ملعب زاخو ضمن لقاءات دور الستة عشر من البطولة. وانتهت الأشواط الأصلية من المباراة بالتعادل السلبي رغم الفرص التي أتيحت للفريقين في المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً. وبعدها لجأ الفريقان […]

ظهرت المقالة الشرطة يعبر زاخو ويتأهل لربع نهائي كأس العراق أولاً على ايرث نيوز.