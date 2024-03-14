الزوراء والقوة الجوية والشرطة والنفط يتأهلون لدور ربع نهائي كأس العراق

2024-03-14 00:54:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهلت فرق الزوراء والشرطة والنجف والنفط، مساء اليوم الأربعاء، إلى دور ربع نهائي كأس العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباريات الأربع جميعها عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتأهل فريق الزوراء لدور ربع النهائي بعد فوزه على فريق كربلاء بركلات الترجيح 4-2، جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كربلاء بهدف دون مقابل جاء عن طريق محمد أوتارا في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدف التعديل في الدقيقة 76 عن طريق محمد علي عبود.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي والذهاب إلى ركلات الترجيح لتحسم لصالح الزوراء 4-2.

وأدار اللقاء يوسف سعيد حكم ساحة، وأمير داود مساعد أول، ومحمد لؤي مساعد ثاني، وأحمد جمعة حكم رابع.

كما تأهل فريق القوة الجوية على حساب النجف بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0 وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي والذهاب إلى ركلات الترجيح لتحسم لصالح القوة الجوية.

وأدار اللقاء أدهم المخادمة حكم مساعد، وأحمد مؤنس مساعد أول، ومحمد البكار مساعد ثاني، وزيد ثامر حكم رابع.

كذلك تأهل فريق الشرطة على حساب فريق زاخو بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0، وجرت المباراة على ملعب زاخو الأولمبي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي والذهاب إلى ركلات الترجيح لتحسم لصالح الشرطة.

وأدار اللقاء عادل النقيبي حكم ساحة، وسبت سرور مساعد أول، سعيد واشد مساعد ثاني، سالم عامر حكم رابع.

وتأهل فريق النفط على حساب فريق الطلبة بفارق ركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 0-0، وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.

وأدار اللقاء محمد سلمان حكم ساحة، وكرار عباس مساعد أول، وعلي فاضل مهدي مساعد ثاني، ومحمد صلاح حكم رابع.