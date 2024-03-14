2024-03-14 02:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ لحق بوروسيا دورتموند بركب المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على ضيفه بي إس في آيندهوفن 2-0. وتواجه الفريقان اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إياب ثمن النهائي. وسجل ثنائية دورتموند جادون سانشو في الدقيقة الثالثة، وماركو رويس (90)، ليتأهل الفريق الألماني مستفيدًا من تعادله […]

ظهرت المقالة دورتموند يتخطى أيندهوفن ويبلغ ربع نهائي الأبطال أولاً على ايرث نيوز.