أتلتيكو مدريد يقصي إنتر ميلان بسيناريو مثير

2024-03-14 03:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعانتزع أتلتيكو مدريد بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه على إنتر ميلان 3/2 بركلات الترجيح في إياب ثمن نهائي المسابقة.أتلتيكو الذي خسر ذهابا في معقل الإنتر (1-0)، نجح في العودة بالإياب على أرضه ليفوز (2-1) وتتجه المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للروخيبلانكوس.سجل فيديريكو ديماركو هدف إنتر بالدقيقة 33، فيما أحرز ثنائية أتلتيكو أنطوان جريزمان (ق35) وممفيس ديباي (ق87).وودع إنتر منافسات المسابقة من دور الـ16، ليخرج آخر الفرق الإيطالية من البطولة، فيما يكمل أتلتيكو عقد المتأهلين لربع النهائي.