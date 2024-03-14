2024-03-14 04:00:14 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وسائل إعلام تركية، مقتل رجل أمن من حرس الرئيس التركي؛ “رجب طيب إردوغان”، وإصابة 3 آخرين بينهم اثنان من الحرس الرئاسي خلال: “حادث” تعرضوا له. وذكرت السلطات أن: “الحادث وقع خلال جولة؛ لإردوغان، في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، والفريق الذي تعرض للحادث المذكور، كان من ضمن الطواقم التي تعمل على تأمين وحماية موكب […]

ظهرت المقالة أردوغان ليس برفقتهم.. مقتل حارس الرئيس التركي وإصابة آخرين جنوب تركيا أولاً على Eishan.