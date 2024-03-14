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أردوغان ليس برفقتهم.. مقتل حارس الرئيس التركي وإصابة آخرين جنوب تركيا

أردوغان ليس برفقتهم.. مقتل حارس الرئيس التركي وإصابة آخرين جنوب تركيا
أردوغان ليس برفقتهم.. مقتل حارس الرئيس التركي وإصابة آخرين جنوب تركيا
2024-03-14 04:00:14 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وسائل إعلام تركية، مقتل رجل أمن من حرس الرئيس التركي؛ “رجب طيب إردوغان”، وإصابة 3 آخرين بينهم اثنان من الحرس الرئاسي خلال: “حادث” تعرضوا له. وذكرت السلطات أن: “الحادث وقع خلال جولة؛ لإردوغان، في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، والفريق الذي تعرض للحادث المذكور، كان من ضمن الطواقم التي تعمل على تأمين وحماية موكب […]

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