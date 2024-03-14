حظوظ أليغري تتضاءل للبقاء مع يوفنتوس

2024-03-14 08:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقارير صحفية إيطالية أن حظوظ المدرب ماسيميليانو اليغري للبقاء مع نادي يوفنتوس الموسم المقبل باتت ضئيلة.وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي تقيّم جديا مسألة اقالة المدرب من منصبه نهاية الموسم حتّى لو تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.وينافس يوفنتوس كذلك على لقب كأس إيطاليا حيث يلعب في نصف النهائي مع لاتسيو الشهر المقبل.وكانت تقارير صحافية في وقت سابق قد ربطت يوفنتوس في التعاقد مع المدرب الحالي لنادي بولونيا تياغو موتا، أو حتّى عودة أنطونيو كونتي.