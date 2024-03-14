انخفاض المخزونات الأمريكية والهجمات على مصافي روسية يرفع أسعار النفط عالميا

2024-03-14 08:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

واصل النفط مكاسبه في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مما يشير إلى تعزيز الطلب، كما عزز الأسعار اضطراب الإمدادات المحتمل في أعقاب هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0432 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 84.18 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو 0.14 بالمئة إلى 79.83 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس الأربعاء بفضل توقعات بزيادة الطلب الأمريكي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

واستمرت ضربات أوكرانية بطائرات مسيرة على منشآت تكرير روسية لليوم الثاني أمس الأربعاء مما تسبب في حريق في أكبر مصفاة لشركة روسنفت، في واحدة من أخطر الهجمات على قطاع الطاقة الروسي في الأشهر الماضية.



