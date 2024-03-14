2024-03-14 08:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، 17 ملفاً إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اجتماع جمعهما ليل الأربعاء، وتعهد الأخير بالنظر فيها واتخاذ ما يلزم.

جاء ذلك في بيان صدر عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل (مساء الأربعاء) في القصر الحكومي ببغداد، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب النائب فيان صبري القاضي وأعضاء الكتلة، مبينة أنه تم بعد تبادل التحايا والتهاني بحلول شهر رمضان الكريم وأعياد آذار والانتفاضة الشعبانية، بحث عدة موضوعات.

وأجمل البيان "أهم" تلك المواضيع بـ :-

1- العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان بشكل عام، والاتفاقات والالتزامات التي لم تتحقق من المنهاج الوزاري الذي تم الاتفاق عليه والتي تهم وتتعلق بمصالح الإقليم.

2_ موضوع الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان وقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة حول رواتب موظفي اقليم كوردستان والتي جاءت غير منسجمة مع روح الدستور العراقي، كذلك حصة الاقليم من الموازنة الاستثمارية.

3_ التاكيد على المناصب ومبدأ التوازن واستحقاقات إقليم كوردستان من المناصب العسكرية والامنية ومنها جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات ومكافحة الارهاب ووكلاء الوزارات والهيئات المستقلة .

4_ جرى التأكيد على القوانين والتشريعات المهمة الموجودة في المنهاج الوزاري وضرورة ارسالها للنظر فيها وبيان رؤية الكتلة حولها منها قانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد.

5- مراعاة حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب ، كأكبر كتلة كوردستانية ، في اللجان المشكلة والمشتركة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء.

6- مستحقات إقليم كوردستان من الادوية والعلاجات وشمول وزارة الصحة في اقليم كوردستان بتجهيز الاجهزة والمستلزمات الطبية.

7- زيادة أعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في اقليم كوردستان و شمول شهداء القصف في القرى الحدودية في اقليم كوردستان بمنح الشهداء كما في الحكومة الاتحادية .

8- تقديم التسهيلات للشركات الاستثمارية في إقليم كوردستان، ومعاملتها مثل باقي الشركات الأخرى العراقية، ومعالجة موضوع الازدواج الضريبي.

9- صرف تعويضات المواطنين من إقليم كوردستان والمتعلقة بموضوع دعاوى الملكية.

10- شمول اقليم كوردستان بالاسمدة والتجهيزات والمكائن الزراعية المتطورة، أسوة بأقرانهم من الفلاحين والمزارعين في المحافظات الأخرى.

11- فتح فروع لمصرفي الزراعي والصناعي في اقليم كوردستان.

12- كما تم خلال اللقاء التأكيد على تطبيق اتفاقية شنكال وتنفيذ بنودها وفق ما جاء في المنهاج الوزاري وتطبيع الاوضاع على الارض بحسب ما ورد في الاتفاقية.

13-التأكيد على الاعتراف للمتبقي من الجامعات والمعاهد في محافظات اقليم كوردستان و البورد الكوردستاني من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية .

14- التريث في قرار مجلس الوزراء الخاص بغلق ممثليات وزارة التربية الاتحادية في محافظات اقليم كوردستان كون الدستور يضمن حق التعليم في عموم العراق .

15- التاكيد على شمول اندية محافظات اقليم كوردستان المشاركين باندية المحترفين العراقي بالمنج اسوة بباقي اندية العراق .

16- إيلاء الاهتمام لمناطق المادة 140 وكما اتفق عليه في المنهاج الوزاري والتأكيد على التوازن الإداري في محافظة كركوك .

17 - قدمت الكتلة طلبا الى رئيس الوزراء، تدعو فيه الى تعويض أصحاب المحال وبسطات بيع الملابس المستعملة من موازنة الطوارئ، والذين تكبدوا خسائر كبيرة ، نتيجة الحريق الذي التهم سوق الملابس القديمة في اربيل .

وأضاف البيان أيضا، أن اللقاء تطرق الى الأمور المشتركة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان والحوار المستمر بين الجانبين لتقريب وجهات النظر وحل المسائل العالقة وفق الدستور.

وختم البيان بالقول، أن رئيس الوزراء تعهد بالنظر في جميع المطالبات التي تم طرحها في اللقاء واتخاذ ما يلزم بذلك.