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رئيس الوزراء يهنئ الصابئة المندائيين بذكرى عيد الخليقة

رئيس الوزراء يهنئ الصابئة المندائيين بذكرى عيد الخليقة
رئيس الوزراء يهنئ الصابئة المندائيين بذكرى عيد الخليقة
2024-03-14 09:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الصابئة المندائيين بذكرى عيد الخليقة.

وقال السوداني في تدوينه له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "خالص التهاني وأزكى التبريكات، نتقدم بها إلى الصابئة المندائيين، أبناء شعبنا الأصلاء، وهم يحتفلون بذكرى عيد الخليقة (البرونايا)".

وأضاف: "نستلهم من هذه المناسبة العزيزة أهمية التنوّع الحضاري والثقافي لوطننا الحبيب، وهي فرصة لتأكيد استمرار حكومتنا في برنامجها الشامل، لرعاية وخدمة جميع أبناء مكوّنات شعبنا الكريم".



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