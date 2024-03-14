رئيس الوزراء يهنئ الصابئة المندائيين بذكرى عيد الخليقة

2024-03-14 09:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الصابئة المندائيين بذكرى عيد الخليقة.

وقال السوداني في تدوينه له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "خالص التهاني وأزكى التبريكات، نتقدم بها إلى الصابئة المندائيين، أبناء شعبنا الأصلاء، وهم يحتفلون بذكرى عيد الخليقة (البرونايا)".

وأضاف: "نستلهم من هذه المناسبة العزيزة أهمية التنوّع الحضاري والثقافي لوطننا الحبيب، وهي فرصة لتأكيد استمرار حكومتنا في برنامجها الشامل، لرعاية وخدمة جميع أبناء مكوّنات شعبنا الكريم".