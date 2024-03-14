جريزمان على بعد خطوتين من عرش تاريخي

2024-03-14 09:24:02 - المصدر: واع

متابعة – واعنجح الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، في معادلة النتيجة لفريقه خلال مواجهة إنتر ميلان، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن جريزمان سجل في آخر 4 مباريات على ملعبه مع الأتليتي بدوري الأبطال.ولفتت إلى أن هذه هي أفضل سلسلة له منذ تشرين الثاني 2018، عندما سجل في 4 مباريات أيضًا.وأشارت إلى أن أنطوان يمتلك هذا الموسم 6 أهداف في المسابقة، وهي أفضل سلسلة له منذ موسم 2016-2017 (سجل 6 أيضًا).وقالت شبكة "سكواكا"، إن جريزمان وصل للهدف السادس حتى الآن، حيث سبق له الوصول لهذا العدد من الأهداف في 2017، وأقل بهدف مما حققه في 2015-2016.وأوضحت أن المهاجم الفرنسي يحتاج لهدفين فقط لمعادلة إنجاز دييجو كوستا الذي سجل 8 أهداف في موسم 2013-2014، كأكثر من أحرز لأتلتيكو بموسم واحد في المسابقة القارية.من ناحية أخرى، قالت الشبكة إن مانشستر سيتي فقط هو من يتفوق على أتلتيكو في عدد الأهداف المسجلة بدوري الأبطال هذا الموسم، حيث يمتلك الفريق الإنجليزي 24 هدفا مقابل 18 للروخيبلانكوس.