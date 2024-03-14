دعوة كردية للاستعداد الى "العملية العسكرية التركية" الوشيكة

2024-03-14 09:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-السليمانية

طالب السياسي الكردي محمود رؤوف، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، الحكومة العراقية والبرلمان بالتحرك السريع إزاء التجاوزات التركية الأخيرة على الشريط الحدودي مع إقليم كردستان.

وقال رؤوف في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التجاوزات الأخيرة والحديث عن عملية عسكرية للقوات التركية أمر في غاية الخطورة، وتركيا تقوم بالاستهتار بسيادة العراق ويجب إيقافها فورا".

وأضاف أن "عشرات الضربات والاستهدافات التي خلفت سقوط ضحايا، فضلا عن موجات نزوح، بالإضافة إلى التحركات العسكرية وبناء قواعد جديد، وحديث عن عملية عسكرية للجيش التركي في كردستان، كل تلك الأمور تستوجب تحركا سريعا من قبل البرلمان العراقي واتخاذ قرار بطرد تلك القوات من العراق باعتباره قوة أجنبية ولا حاجة لوجودها".

وفي وقت سابق، اعلن وزير الدفاع التركي ياسر غولير، ان بلاده "قررت" انهاء تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق بشكل "تام وكامل" قبل حلول الصيف المقبل، مشيرا الى نية تركيا "اطلاق عملية عسكرية عملاقة" في العراق خلال الفترة القريبة.



