2024-03-14 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير الخارجية السويدي، أن بلاده لن تعيد الأطفال أو البالغين من معسكرات ومخيمات اعتقال المتطرفين في شمال شرق سوريا. وقال الوزير توبياس بيلستروم في رسالة إلى وكالة فرانس برس إن “الحكومة لن تعمل من أجل ضمان نقل المواطنين السويديين والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد والموجودين في معسكرات أو مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا […]

ظهرت المقالة بضمنهم عراقيين..السويد تقرر مصير عوائل داعش المحتجزة في مخيم الهول أولاً على ايرث نيوز.