2024-03-14 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، وتحركت ضمن نطاق قريب من مستويات قياسية مرتفعة مع تراجع الدولار على نطاق واسع. ويترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في منتصف العام. وبحلول الساعة 01:47 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات […]

ظهرت المقالة الذهب مستقر بانتظار البيانات الأميركية لتحديد مسار الفائدة أولاً على ايرث نيوز.