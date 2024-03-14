2024-03-14 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يواجه عالم فضائي “غريب” يشبه كوكب المشتري نهاية مأساوية، وقد “تشوه” بالفعل في انتظار تدميره بالكامل. ويُعرف الكوكب باسم WASP-12b، ويصنف على أنه “مشتري حار”، وهي فئة من الكواكب الخارجية العملاقة الغازية الشبيهة بالمشتري من حيث الكتلة والحجم، لكنها تدور قريبة جدا من نجمها المضيف شديد الحرارة. واعتقد العلماء سابقا أن الكوكب سيصطدم […]

ظهرت المقالة عالم غريب “مشوه” شبيه بالمشتري يستعد لمواجهة نهاية مأساوية أولاً على ايرث نيوز.