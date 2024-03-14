سعر صرف الدولار امام الدينار في البورصة المحلية لمدينة الناصرية اليوم الخميس

2024-03-14 09:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تنشر لكم شبكة أخبار الناصرية اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة ذي قار ليوم الخميس المصادف 14آذار للعام 2024. سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 150500 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل...

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