بالصور: ‎قائد قوات الشرطة الاتحادية يشرف ميدانيا على عمليات التفتيش وملاحقة المطلوبين في ذي قار

2024-03-14

شبكة اخبار الناصرية: اشرف قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري على العمليات الامنية الجارية في ذي قار، لتنفيذ عمليات فرض الامن والقبض على الخارجين عن القانون ومصادرة الاسلحة غير المرخصة. وذكر بيان للقيادة ان قوات الشرطة الاتحادية نفذت عمليات دهم وتفتيش في قضاء الرفاعي القرى التابعة لها، اسفرت...

