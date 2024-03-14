2024-03-14 10:00:13 - المصدر: منصة إيشان

أبدت السفيرة الأمريكيَّة في بغداد ألينا رومانوسكي التزام بلادها بأمن العراق واستقراره وسيادته، مبينة أنَّ الإدارة الأمريكية وقفت جنبًا إلى جنب مع الشركاء العراقيين لتحرير العراق من آفة “داعش”. وقالت رومانوسكي في مقالة رأي: “نريد أن تمتلك قوات الأمن العراقية القدرات اللازمة لمواجهة التهديدات المستقبلية، ولهذا السبب، ومنذ عام 2012، خصص الكونغرس الأميركي أكثر […]

ظهرت المقالة السفيرة الأمريكية: خصصنا أكثر من 3.5 مليارات دولار لبناء قدرات قوات الأمن العراقية أولاً على Eishan.