2024-03-14 10:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" بشكل طفيف، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل، 3 سنتات ليصل الى 77.99 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 13 سنتات ليصل الى 81.39 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمي، بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مما يشير إلى تعزيز الطلب، كما عزز الأسعار اضطراب الإمدادات المحتمل في أعقاب هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية.



