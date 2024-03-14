2024-03-14 10:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجع نادي برشلونة الاسباني، عن فكرة ضم النجم الإنجليزي ميسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد المُعار لنادي خيتافي.

ونجح جرينوود في استعادة توهجه في أجواء الليجا، وذلك بعد ابتعاده عن كرة القدم لمدة عام تقريباً بسبب القضية الأخلاقية التي تم اتهامه فيها في إنجلترا.

أخطاء الماضي تُبعد جرينوود عن برشلونة

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا نقلاً عن صحيفة ذا تايمز البريطانية فإن برشلونة تراجع عن فكرة ضم جرينوود بسبب مخاوف أن تؤدي الخطوة لاستفزاز الجمهور والرُعاة المُحتملين للنادي.

وأشار التقرير إلى أن هذا السبب أيضاً هو ما دفع مانشستر يونايتد لإعارة جرينوود لنادي خيتافي بعد أن عبر قطاع من جماهير الفريق عن غضبهم تجاه عودته المحتملة.

ويبلغ جرينوود من العُمر22 سنة، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن، وينتهي تعاقده مع اليونايتد في حزيران 2025.

ولعب جرينوود مع الشياطين الحُمر في 129 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 35 هدفاً، وصنع 12 هدفاً.

ويملك في رصيده 23 مُباراة في الدوري الإسباني مع خيتافي، سجل فيهم 6 أهداف وصنع 5.

المصدر: فوتبول



