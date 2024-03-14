وزير الشباب يؤكد دعمه لاستضافة البطولات الدولية

2024-03-14 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع، دعمه الكامل لإقامة بطولة آسيا بلعبة الباغوت في بغداد، وذلك خلال استقباله في مكتبه وفد الاتحادين الدولي والعراقي للعبة.وقال المبرقع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الوزارة ماضية في دعم النشاطات الرياضية المحلية والآسيوية والدولية التي تقام في العراق".من جانبه أثنى الوفد الضيف على حسن الاستقبال، مؤكدين على توافر جميع العوامل المساعدة لإنجاح البطولات في العراق، بدليل ما نظم من بطولات قارية وإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية.