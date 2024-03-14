اليوم.. مباراتان في ختام دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم

2024-03-14 10:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تختتم مباراتان في بطولة كأس العراق لكرة القدم منافسات دور الـ16، يوم الخميس، بعدما حسمت ستة فرق أمرها وتأهلت إلى دور ربع النهائي.

وتقام المباراة الأولى بين فريقي الكرخ وضيفه نادي أربيل، في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر على ملعب الساحر أحمد راضي.

وتجمع المباراة الأخيرة فريقا الميناء وضيفه الحدود، وتنطلق في الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الميناء الأولمبي.

وكانت ستة فرق قد ضمنت تأهلها لدور ربع نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم، وهي الزوراء، والقوة الجوية، والشرطة، والنفط، ونوروز، ونفط ميسان.