2024-03-14 10:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الزيادي، يوم الخميس، بأن الأمطار ستعود إلى العراق ابتداء من يوم غد الجمعة، فيما حذر من أنها ستشتد مصحوبة بعواصف رعدية وسط الأسبوع المقبل.

وقال الزيادي إن "التوقعات تشير إلى تعرض البلاد منتصف الأسبوع المقبل إلى منخفض ممطر عالي الفعالية يحمل صفات انخفاض الضغط (985 مليار ملم زئبقي) يقابله نشاط المنخفض السوداني وتفاعل رطوبي من منخفض البحر الأحمر يؤدي إلى حالة ماطرة غزيرة في مناطق شاسعة في العراق والشام ودول الخليج".

وأضاف "تبدأ الحالة ظهر الاثنين المقبل 18 آذار/ مارس الجاري وتتعمق نهار الثلاثاء مصحوبة بنشاط السحب الممطرة الغزيرة"، محذراً من "من البرق وتساقط البَرَد (الحالوب) في عدة محافظات عراقية".

وشدد الزيادي على "الحذر من تشكل بؤر أمطار غزيرة خاصة في الأقسام الشرقية من البلاد"، مشيراً إلى أن "هناك حالة ماطرة متوسطة الشدة غداً الجمعة والأمطار حاضرة جنوب ووسط البلاد خاصة الفرات الأوسط والجنوب".