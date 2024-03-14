عبداللهيان يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقيات والوثائق بين إيران والعراق

2024-03-14 10:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقيات والوثائق الموقعة بين بلاده وجمهورية العراق.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، بحسبما ذكرته وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن السفير عرض خلال اللقاء تقريراً عن سير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وأشار عبداللهيان إلى العلاقات "المميزة" والاستراتيجية بين إيران والعراق، مؤكدا على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقيات والوثائق الموقعة بين كبار المسؤولين في البلدين من أجل تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين والمسلمين وتحقيق أهدافهما المشتركة في مختلف المجالات.