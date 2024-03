بالصور: الموارد المائية في ذي قار تنفذ حملة لازالة المضخات المائية المتجاوزة وتطبيق نظام المراشنة في الشطرة والبطحاء

2024-03-14 10:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: قالت مديرية الموارد المائية في ذي قار عن تنفيذ حملة في قضائي الشطرة والبطحاء لازالة المضخات المتجاوزة وتطبيق نظام المراشنة. وذكر بيان للمديرية تابعته شبكة اخبار الناصرية ان الملاكات الفنية والهندسية نفذت حملة بالتنسيق مع القوات الامنية لازالة هذه المضخات المتجاوزة على الانهر والجداول لضمان حصة متكاملة...

