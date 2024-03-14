2024-03-14 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول، الأربعاء، أن محمد صلاح هداف الفريق المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جاهز للعب أساسيا بعد فترة من عدم بدء المباريات بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. وتعرض صلاح لإصابة منعته من استكمال كأس الأمم الإفريقية مع مصر في يناير، وغاب لفترة عن فريقه الإنجليزي قبل أن يشارك […]

ظهرت المقالة بعد “إصابة يناير”.. كلوب يتحدث عن مدى جاهزية محمد صلاح أولاً على ايرث نيوز.