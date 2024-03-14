الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية أوكرانية خطط عناصرها لتسميم العسكريين الروس

2024-03-14 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ فكك الأمن الروسي خلية إرهابية أوكرانية خطط عناصرها بتوجيه من استخبارات كييف لتسميم العسكريين الروس بمواد كيميائية، حاولوا دسّها في أطعمة المشاركين بالعملية العسكرية في أوكرانيا. وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: “كشفت أجهزتنا في مدينة سان بطرسبورغ نشاط خلية تابعة لتنظيم “الفيلق التطوعي الروسي” الأوكراني، خطط عناصرها بتوجيه من استخبارات كييف لتسميم […]

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