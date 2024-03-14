2024-03-14 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، تدمير أربع مسيرات وصاروخ أرض-جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وذكرت القيادة الوسطى للولايات المتحدة في بيان أنه “بين الساعة 2:00 صباحا و4:50 مساء (بتوقيت صنعاء) في 13 مارس/اذار، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في […]

ظهرت المقالة الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات وصاروخ حوثي أولاً على ايرث نيوز.